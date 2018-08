Benamputeret forsvarer europamesterskab i længdespring

Daniel Wagner fra Vejle forsvarede tirsdag sin guldmedalje i længdespring ved EM i para-ateltik i Berlin.

Sølle fem centimeter fra verdensrekorden - og en halv meter længere end nummer to. Det var rigeligt til at hive guldet i klassen T63 hjem til Danmark.

Med sit spring på 6 meter og 72 centimeter satte Daniel Wagner konkurrenterne til vægs. Blandt dem den tyske hjemmebanefavorit – og verdensrekordholder - Heinrich Popow.

6,72 meter havde jeg overhovedet ikke regnet med. Jeg ramte den og fik virkelig timet afsættet i det spring på en måde, som kun sker én ud af hundrede gange. Daniel Wagner, paraatlet, Vejle

- Det føles helt fantastisk. Jeg kom herned med det mål at slå Popow, min rival gennem hele min karriere. Jeg vidste, at han skulle slås, hvis jeg skulle tage guldet, sagde Daniel Wagner efter konkurrencen til Parasport Danmark.

Med springet på 6,72 meter slår Daniel Wagner både mesterskabsrekorden og sin egen personlige rekord, der hidtil lød på 6,70 meter.

- At jeg springer 6,72 m, det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Mit mål, efter en lidt turbulent sæson, var at komme over 6,40 meter. Men jeg ramte den og fik virkelig timet afsættet i det spring på en måde, som kun sker én ud af hundrede gange, så det var fedt.

Heinrich Popow fik sølvmedalje med et spring på 6,24 meter, mens italienske Marco Pentagonis spring på 5,89 meter gav bronze.

Søndag har Daniel Wagner en ny medaljechance, når han løber 100 meter sprint.