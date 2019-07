Benedikte til 100 års-fest hos spejdere

Blåt blod og blå spejdere ved Dansk Spejderkorps Sydslesvigs jubilæum.

Onsdag var Prinsesse Benedikte på besøg hos Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Her var hun som protektor med til at markere, at spejderkorpset i grænselandet i år fylder 100 år.

Prinsessens besøg symboliserer, at det, som navnet siger, er et dansk spejderkorps, selv om det hører til i Tyskland. Det er ikke bare historie og tradition, det er også hverdag, fortæller de spejdere, TV SYD har talt med.

- Jeg går i en dansk skole og går i dansk børnehave. Det er noget særligt, at vi kan tale dansk i Danmark, når vi er på ferie. Dansk er som et modersmål for mig, og jeg vil gerne bo i Danmark, så derfor er dansk et stort sprog for mig, siger spejderen Anna Martens, som bor i Rendsburg.

Spejdere fra nær og fjern

800 spejdere og én prinsesse deltog i jubilæumsreceptionen, hvor hun blandt andet var med til at bygge tårne af spaghetti. Cirka 500 af spejderne er danske.

Samtidig med jubilæet holder spejderkorpset for 13. gang den internationale "Tydal Jamborette", som samler spejdere fra seks år og opefter.

Siden 1919

Det begyndte søndag og slutter på lørdag, og det er en lille uge med vandreture, lejrbål, natløb og masser af hygge.

Aktiviteterne er altså nogenlunde de samme, som da korpset blev stiftet i 1919. Men tiderne er skiftet, dengang var en verdenskrig netop slut, og grænselandet var i opbrud. Nu er det Gemütlichkeit, ren hygge og harmoni.