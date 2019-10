Benny Engelbrecht får ny ministertitel

Benny Engelbrecht, (S), bliver fra fredag fungerende kirkeminister, mens partifællen Joy Mogensen går på barselsorlov fra sine ministerposter.

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) går på orlov fra fredag den 4. oktober. Det oplyser statsministeriet.

Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen er fraværende som følge af orlov fra den 4. oktober 2019 og indtil videre. Udviklingsministeren og transportministeren er indstillet som henholdsvis fungerende kulturminister og fungerende kirkeminister i perioden #dkpol pic.twitter.com/oNLD2gct62 — Statsministeriet (@Statsmin) October 3, 2019

- Statsministeren har derfor indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn i denne periode fungerer som kulturminister, og at transportminister Benny Engelbrecht i denne periode fungerer som kirkeminister, skriver statsministeriet.

Benny Engelbrecht skal passe kirkeministerposten sideløbende med sit virke som transportminister.

Joy Mogensen blev udnævnt til kultur- og kirkeminister fra sin post som borgmester i Roskilde Kommune. Her overtog Tomas Breddam (S) borgmesterposten, da Joy Mogensen blev udnævnt til minister.

Joy Mogensen er gravid og har tidligere oplyst, at hun vil gå på orlov fra oktober.