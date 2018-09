Restauranter og forhandlere vil gerne sælge østers fra Vadehavet. Nu prøver Benny Thomsen på Mandø at etablere en forretning ud af det. Men nemt ser det ikke ud.

På en banke ved Mandø går tre mænd rundt med store grønne poser om halsen.

En hånd rækker ned, og tager noget op, der mest ligner en sten. En kniv kommer frem. Den bliver stukket ind og ”stenen” begynder at åbne sig. På bunden af en smuk hvid farve ligger der en lækkerbisken. Frisk og nyplukket. Det er en østers. Og dem er der rift om her i Vadehavet. Især fra turister, der gerne vil prøve den lidt eksotiske lokale specialitet.

Drømmer om en østersbar

Benny Thomsen, Mandø Event, vil gerne samle og sælge Vadehavsøsters. Han prøver nu at få sat gang den udvikling.

- Tænk sig hvis man i Ribe i stedet for at spise en fransk hotdog kunne sætte sig ned ved en østersbar på Skibbroen med friske østers og champagne. Det kunne se godt ud, og jeg tror der ville være mange turister, der ville komme efter det, siger han.

Turister: Jamen de ligger lige derude

- Vi vil meget gerne kunne tilbyde vores gæster østers fra Vadehavet. Vi har kunderne til det. Især turister fra østkysten efterspørger dem, og turister fra udlandet forstår slet ikke, at vi ikke har østers på menukortet, når vi har dem lige derude i Vadehavet, siger restaurationsejer Rinda Klausen, ”Sælhunden”.

Østers er en lækkerbisken for mange. Foto: Finn Grahndin

Første trin for Benny Thomsen er at gå i gang selv. Med at lave prøver, der skal vise om de her Mandø-østers indeholder tungmetaller. Om der er bakterier, alger og andet skidt i skaldyrene, der kan give ”turistmaver”.

- Vi så sidste år, at Fødevarestyrelsen lukkede alle østersture i Vadehavet, fordi turister på en Fanø-tur havde fået spist dårlige østers. Nu prøver vi at vise, hvad der er fakta, siger han.

Dyr fødevaresikkerhed

I år har han planlagt 50 østersture. September til nytår. Det er en forretning han nu gerne vil udvide med salg af østers.

Fødevaresikkerheden skal være i orden. Også derfor har han taget prøven mandag. Men han kunne godt ønske sig, at alle aktører i Vadehavet – Fanø, Rømø, Tønder – ville gøre det sammen. Hvis han får tilladelsen alene bliver det dyrt. En prøve, der tages mandag med svar fredag, betyder, at han kan ”høste” østers fra søndag frem til næste lørdag. Altså 12 dage. Så skal der foreligge en ny prøve. Denne første prøve koster ca. 10.000 kr.

Fiskeristyrelse: Brug et fartøj

På trods af Benny Thomsens prøver, så er tilladelser - og opbakning - ikke sådan at få fat i. Fødevarestyrelsen, der skal godkende kvaliteten, vil ikke give tilladelse. Fiskeristyrelsen, der skal godkende håndteringen af skaldyrene, har i første omgang henvist til, at der skal benyttes et fartøj med en særlig tilladelse.

- Vi vil bare sanke dem – altså samle dem ind – og har ikke brug for et fartøj her midt i nationalparken. Men nu har vi sendt en ny ansøgning ind til dem, siger Benny Thomsen.

Nationalpark: Vi venter på rapport

Nationalpark Vadehavet vil ikke umiddelbart gå ind og støtte ham. Her henviser man til en kommende rapport om østersbestanden. En rapport, som tidligere miljøminister Esben Lunde Larsen (V) satte i gang.

- Vi må vente på rapporten, før vi fagligt kan udtale os. Vi skal være sikre på, at det der bliver sagt ja til ikke åbner for andre tiltag, der er uhensigtsmæssige i nationalparken, siger sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen.

Stillehavsøsters er invasive og dermed uønskede i den danske natur. Benny Thomsen vil gerne være med til at holde bestanden af dem nede. Foto: Finn Grahndin

Benny Thomsen arbejder videre. Måske mod strømmen. Men han håber.