Bente: Jeg er storke-elsker

Storkene i Smedager har mange trofaste følgere, der hver dag holder sig opdateret med livet i storkereden. Èn af dem er Bente Kirstine Vejle.

Hver morgen, middag og aften finder Bente Kirstine Vejle sin I-Pad frem for at se, hvordan det går med storkene i Smedager. I minimum en halv time sidder hun med sin I-Pad ved spisebordet i sit hus i Almind, der ligger ved Kolding.

- Storkene bringer minder frem i mig, og storken har altid været forbundet med noget godt, fortæller Bente.

I dag er Bente 65 år, men da hun var en lille pige så hun storke sidde på tagene rundt omkring, men i mange år har hun kun set enkelte, og det bekymrer hende.

- Det er trist, at storkene ikke har de bedste forhold i Danmark. Men det er også derfor, jeg bliver så glad, når jeg ser så mange i Smedager. Det er imponerende, fortæller Bente, der har fuldt med i storkenes liv i Smedager, siden hun fik en I-Pad i 2015.

Læs også Krybskytter gør storkenes rejse ekstra farlig

En kærlig bekymring

Og storkenes liv kan vække mange følelser hos Bente.

- Når den ene unge er ude at flyve, så tænker jeg, åh, bare den nu kommer hjem igen. Nogle timer efter ser jeg så, at den er hjemme i reden, fortæller Bente. Hun bekymrer sig meget om storkene, og den bekymring starter allerede før storkene er ankommet til reden i Smedager, og til længe efter de er fløjet derfra.

- Jeg er bekymret for storkenes rejse fra Afrika mod Danmark, for når de flyver over Libanon, risikerer de at blive skudt af krybskyttere. Og så er de ude på så lang en rejse, siger hun.

Håber på flere storke

Trods den lange rejse fra Afrika mod Danmark, kom Tommy og Annika frem til reden i Smedager i foråret. Og nu har de tre unger, der er blevet døbt Anton, Alma og Line. Navne, som skuffer Bente en lille smule.

- Jeg ville så gerne have, at de fik nogle danske navne. Det kunne være fra Olsen Banden eller sådan noget, fortæller Bente og griner.

Foto: Julie Schou, TV SYD

Selvom Bente ikke er synderligt begejstret for navnene, har hun alligevel skrevet dem ned i sin kalender og på et stykke papir, så hun kan huske dem.

I fremtiden håber Bente at komme til at se lige så mange storke i Danmark, som hun gjorde, da hun var barn. Men hun tvivler dog på, at det sker.

- At følge med i storkenes liv i Smedager, giver mig håbet om, at der kommer flere storke til Danmark. Og gerne herovre på en eng, der ligger tæt ved os. Der er allerede en storkerede klar, fortæller Bente.

Du kan følge med i storkenes liv i Smedager lige her.

Læs også Et sjældent syn: Storkene bruger fugleklatter som solcreme