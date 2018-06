Bente og Egon er vilde med campinglivet på østkysten

I 46 år har campingvognen været parkeret på Sandskær Strand Camping ved Aabenraa. Her har de fundet deres egen lille ferieperle.

Det var på hjemturen fra en campingferie i Harzen i 1973, at Egon Gjelstrup for første gang fik øje på campingpladsen lidt nord for Aabenraa.

Her har de fundet alt, hvad de har brug for. Derfor har det, gennem årene, udviklet sig til et trofast forhold, og de er altid klar til at slå forteltet op, den dag campingpladsen åbner for sæsonen.

Er der nogen steder, der er kønnere i Danmark ? Nej, det er det ikke. Bente Jæger og Egon Gjelstrup, campister

Mange faste campinggæster har deres eget skilt på pladsen. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Plads nr. 174

På nær de første seks år har Bente og Egon altid boet på plads nr. 174 i et af de områder på campingpladsen, der er forbeholdt fastliggerne.

Mange af naboerne har også været på campingpladsen i mange år. Derfor er det næsten som at være sammen med familien

- Så mødes vi og snakker, hygger og spiser sammen, siger Bente Jæger til TV SYD.

Der er mange, der slet ikke har opdaget, hvor godt det er. Det er en lille skjult perle. Egon Gjelstrup, campist

Østkysten er bedst

Parret bor til daglig i Bredebro og har kun et kvarters kørsel til den hvide sandstrand på vestkysten, men for dem er campinglivet på østkysten bare bedst.

Derfor forstår de heller ikke, at der ikke er flere, der holder deres campingferie i Sønderjylland.

- Der er mange, der slet ikke har opdaget, hvor godt det er. Det er en lille skjult perle, siger Egon Gjelstrup til TV SYD.

De drømmer om flere danske turister

Hos Destination Sønderjylland vil de også gerne have flere turister til området. I de fire sønderjyske kommuner Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder har de godt fat i dem med udenlandsk pas. Men det kniber mere med de danske turister.

Sidste år var der 2.150.000 udenlandske overnatninger mod 1.750.000 danske - altså 400.000 flere udlændinge end danskere.