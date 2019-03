Bente Vejle ser storke-tv hver dag - gerne flere gange dagligt

Bente Kirstine Vejle blev glad, da hun lørdag opdagede, at der igen sendes storke-tv fra reden i Smedager på TV SYD.

- Det er så hyggeligt, siger Bente Kirstine Vejle fra sit hjem i Almind, da TV SYD søndag formiddag kontakter hende, for at høre om hun igen i år skal se storke-tv på TV SYD.

Bente Vejle er en af de trofaste seere, når det gælder storke-tv. Sidste år tjekkede hun reden i Smedager via sin I-Pad op til tre gange om dagen fra sit hjem i Almind nær Kolding i alle de månender TV SYD sendte fra storkereden.

- Jeg skal da ind og se, om der er sket noget nyt, sådan er det bare, siger hun.

Kameraet ved reden i Smedager blev tændt i går lørdag klokken 10, og her var Bente Vejle også inde for at kigge med.

- Dyr og natur interesserer mig altid, men da jeg er dårligt gående og pensionist, så det er ikke altid lige let at komme ud i naturen for mig, men så kan jeg bare tænde for storke-tv, og det er faktisk rigeligt for mig, fortæller hun og fortsætter:

- Så forstyrrer jeg heller ikke storkene. Det synes jeg faktisk, man skal være varsom med at gøre. På den måde virker kameraet godt. Vi er mange, der kan se med, men uden at lave larm og uro omkring fuglene i deres mest følsomme periode.