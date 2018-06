Beredskabet opruster efter Randbøl-branden

Branden på Randbøl Hede og andre naturbrande sender ekstra mandskab på arbejde.

Maj måned var den mest solrige nogensinde. Nu øges beredskabet på grund af tørken, der blandt andet har ført til en række naturbrande, blandt andet i den seneste weekend på Randbøl Hede.

Vi risikerer mange naturbrande Lars Høj Schou, operativ chef i Beredskabsstyrelsen

Det betyder blandt andet, at styrelsen har flere folk til rådighed, som hurtigt kan rykke ud. Det forklarer operativ chef Lars Høj Schou fra Beredskabsstyrelsen til Ritzau.

- Tørkeindekset viser, at det er meget tørt de steder, hvor der er sandjorde og mange nåletræer. Vejrudsigten viser rigtig varmt vejr. Det betyder, at vi risikerer mange naturbrande. Derfor har vi ekstra vagthold i baghånden på vores beredskabscentre, så vi tidligt kan rykke ud til brande, siger Lars Høj Schou.

Forbud mod ild

Der bliver stadig efterslukket efter den kraftige brand på Randbøl Hede. Tørken og flere brande har fået en række kommuner til at forbyde afbrænding. Og Vejle, Billund, Kolding, Vejen, Fredericia og Middelfart gør det stadig.

Beredskabsstyrelsen ønsker sig regnvejr for at undgå flere naturbrande, men indtil da opfordrer styrelsen folk til at være ekstra forsigtige, når de færdes i naturen.

Blandt andet bør du bruge de indrettede bålpladser, hvis du tænder bål eller grill. Du bør aldrig tænde bål i naturen, hvis det blæser meget eller er meget tørt. Du skal selvfølgelig slukke gløderne helt, inden du drager videre - og lad være med at smide cigaretskod derude.

