Beredskabsøvelse: 200 i aktion i Billund Lufthavn

200 personer var onsdag i aktion ved Billund Lufthavn. De var samlet til en stor beredskabsøvelse, hvor de fingerede, at et fly var styrtet ned.

Passagerflyet står helt og pænt. Det er kun de mange brandbiler, ambulancer og lægehelikopteren, der afslører, at der er noget helt galt. Flyet er styrtet ned, og ombord skriger passagerne på hjælp.

Det er heldigvis bare en beredskabsøvelse, og noget de mange aktører forestiller sig. Mere end 200 mand fra Sydøstjyllands Politi, TrekantBrand, Region Syddanmark, Region Midt, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Billund Airport er samlet for at afprøve beredskabet.

Vi skal træne, så vi kan vores kram, og så skal vi sikre, at borgere får en rigtig god og tryg betjening, når vi kommer ud. Morten Anker Jensen, politiinspektør, Sydøstjyllands Politi

- Der er faktisk ret realistisk. Alle sejl er sat til. Vi har en rigtig flyver på banen, og figuranter der spiller passagerer. Det er en hændelse, der kan ske, så det er ikke særlig urealistisk, det vi leger med her, siger politiinspektør Morten Anker Jensen, Beredskab Sydøstjyllands Politi.

Øvelsen skal træne samarbejdet mellem de mange parter, og så er der nogle helt bestemte procedurer, der skal prøves af og øves.

- Vi gør det, for at vi kan agere på den rigtige måde, hvis der sker en alvorlig hændelse, som det her. Vi skal træne, så vi kan vores kram, og så skal vi sikre, at borgere får en rigtig god og tryg betjening, når vi kommer ud, siger politiinspektøren til TV SYD.

Efterskoleelever spillede med

Halvanden kilometer fra det nedstyrtede fly er der også fuld masser af blå blink. En smadret bus holder på en parkeringsplads, på jorden omkring den ligger unge mennesker og skriger, en mand løber rundt med blod i ansigtet, og en flok brandmænd forsøger at få styr på situationen, inden ambulancefolkene ankommer.

For at gøre øvelsen sværere har en vragdel fra det nedstyrtede fly ramt en bus. På den måde kan beredskabet mærke og træne, hvordan det er, når der sker to store hændelser på samme tid.

De unge mennesker er fra Vesterlund Efterskole, og de er blevet spurgt, om de har lyst til at hjælpe og spille med. Noget de sagde ja til med det samme.

Det er en meget spændende og lærerig oplevelse for eleverne. En af drengene skulle for eksempel ringe til den rigtige alarmcentral, som de har fået til at spille med. Samtidig kan vi hjælpe myndighederne, så de bliver bedre. Jens Hagelskjær, lærer, Vesterlund Efterskole

- Det er en meget spændende og lærerig oplevelse for eleverne. En af drengene skulle for eksempel ringe til den rigtige alarmcentral, som de har fået til at spille med. Samtidig kan vi hjælpe myndighederne, så de bliver bedre, fortæller Jens Hagelskjær, der er lærer på efterskolen.

Efterskoleeleverne er figuranter i øvelsen, og de spiller med både i flyet og i bussen. De har været i Billund siden klokken 14, hvor de er blevet sminket og fortalt, hvilke skader de har, så de rigtig kan spille med.

- Eleverne har endda fået at vide, at de skal tage gammelt tøj på, da de risikerer at få klippet det op, hvis de nu har et brud på benet eller et dybt sår på armen, siger Jens Hagelskjær til TV SYD.

Øvelsen startede klokken 17 onsdag aften og sluttede omkring klokken 21.