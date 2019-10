Berit vil være havbonde

Den første sønderjyske hav-kolonihave er på vej i Sønderborg, og en af dem, der vil være med, er Berit Andersen fra Hørup.

22 navne er der på listen indtil videre. De navne skal danne den første blå kolonihaveforening i Sønderjylland.

- Det er interessen for at skaffe noget selv, og fordi jeg elsker muslinger, fortæller Berit Andersen, der har sat sit navn på listen.

Havhøst i hele Danmark Projektet i Sønderborg tilslutter sig en voksende trend.

Det anslåes at der er omkring 500 havbønder i Danmark.

Siden 2011 har en landsdækkende bevægelse af havbønder under navnet "Havøst" fokuseret på at starte maritime nyttehaver op i hele landet.

Læs mere på: www.Havhøst.dk

Siden hun var barn, har havet fyldt meget og med et hus, der ligger lige ned til vandet, så sprang hun straks med på ideen, da hun hørte om den tidligere på året.

- Min mand og jeg sætter garn ud om sommeren. Det har vi altid gjort. Min far fiskede som hobbyfisker, og som barn var jeg altid med, så interessen for havet har altid været der, fortæller den tidligere lærer, der nu også vil være selvforsynende med muslinger.

Naturvejleder glæder sig over interessen

20 minutters kørsel fra Berit Andersens hus ligger den havhave, der har inspireret hende. Den er sat i vandet af naturvejleder Andreas Hermann fra Sønderborg Kommune.

Havhaven består af seks bøjer med liner ned i vandet, hvor muslingerne sætter sig fast og gror sig store.

- Vi kunne se, at der var en ekstra dimension i at dyrke de her blåmuslinger og gennem det nationale havhøst-projekt havde vi hørt, at det kan virke andre steder, så vi tænkte, hvorfor ikke her i Sønderborg?, fortæller naturvejlederen om starten på det sønderjyske muslingeeventyr.

Andreas Hermann inviterede derfor alle interesserede til muslingeaften i sidste uge. Og interessen var stor.

Vil du være havbonde i Sønderborg? Har man interesse i den nye forening, så kan man melde sig til gruppen følgende steder: Facebook: Den blå kolonihave - Havhøst

E-mail: Naturvejlederne@sonderborg.dk

- 52 mødte op til at spise muslinger og tale om havhaver. Det her med at være en del af vandet og at den blåmusling, man sætter tænderne i, ikke kommer fra Holland, men fra Alssund, det er en tanke, som folk godt kan lide, siger Andreas Hermann.

Og i en kommune med 209 kilometer kyst, så er der ifølge naturvejlederen mange muligheder for at dyrke havhaver, også selvom man ikke selv bor ned til vandet.

Om to år serverer Berit muslinger

Selvom den nye kolonihaveforening ikke officielt er dannet endnu, så er Berit Andersen fra Hørup tyvstartet med sin egen havhave.

- Allerede tidligere på året hørte jeg naturvejlederne fortælle om havhaverne, og så jeg gik simpelthen ud og købte et startsæt med det samme, fortæller hun med et smil.

Fra sit stuevindue kan hun nu kigge nede på hendes private lille havhave og smile endnu mere. For under vandet gror de første små muslinger allerede på linerne.

Den glade muslingespiser skal dog væbne sig med en smule tålmodighed.

- Der går nok to år før jeg kan invitere på muslingemiddag, men det skal nok blive godt, spår Berit Andersen.

Berit Andersen har altid nydt at bruge tid ved havet. Foto: Lise Bæksgaard, TV SYD