Besætningsejere betaler også gebyr for tilsyn

Vagtlægerne er ikke den eneste faggruppe, der er blevet pålagt gebyr for et tilsyn. Det gælder også besætningsejere.

I fem år har besætningsejere således skulle betale af egen lomme for at få kontrolleret deres dyrs velfærd. H. C. Gæmelke er fødevareproducent fra Vejen. Han mener, at det er givet godt ud selv at betale for tilsynet.

- Som en lille smule liberalist, så synes jeg, det er ok, at afgiften følger varen på den her måde, siger han.

Det er en sikkerhed for slutforbrugeren, at det har den kvalitet, som vi nu engang ønsker her i Danmark. H. C. Gæmelke, fødevareproducent, Vejen

Tilbage i 2012 indførte Fødevarestyrelsen kontrolafgiften for besætningsejerne. Den skulle sikre dyrevelfærden i alle dyrehold lige meget, om der var tale om dyr til fødevareproduktion eller klappegeder på legepladsen.

- Af egen lomme koster det mig mellem 2.500 til 3.000 kroner. Udover det er der lovkrav om dyrlægebesøg, så de udgifter kommer oven i, siger H. C. Gæmelke.

For H. C. Gemælke giver en kontrol fra myndighederne god mening, både når man tænker på dyrenes sundhed og på slutforbrugeren.

- Det er en sikkerhed for slutforbrugeren, at det har den kvalitet, som vi nu engang ønsker her i Danmark, siger han.

Læs også Fratrådte vagtlæger har tjent 34.000 kroner i snit

Læs også Sundhedsprofessor: Vagtlæge-gebyr er noget rod