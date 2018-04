Beskidt ring gjorde det svært at identificere stork

Fredag blev det lagt helt fast, at det var storken Tommy, der torsdag landede i Smedager. Men på et tidspunkt var der tvivl.

Læs også Her ankommer Tommy til reden i Smedager

Torsdag fik hun-storken Annika selskab i reden i Smedager.

I første omgang lød det, at det var han-storken Tommy, Annikas faste mage, der var landet.

Men så kom der lidt tvivl.

Det var svært at aflæse cifrene på den ring, som storken har på, da den var meget beskidt.

Det skyldes blandt andet, at storken under sit ophold i Afrika har skidt på sine ben for at kunne holde varmen ud.

Men ved at zoome ind på ringen kunne man se ringnummeret: DEW 6X890.

Det er han-storken Tommys nummer og dermed ligger det helt fast, at storkeparret igen i år hedder Tommy og Annika.

Det forventes, at der er æg i reden i starten af næste uge.

Husk, at du kan følge livet i storkereden døgnet rundt på TVSYD.dk/natur.