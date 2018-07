Besøg af en stjerne: Thomas Bjørn giver tips til unge golfspillere

To af alletiders bedste danske golfspillere mødtes mandag på Esbjerg Golfklubs bane.

Selvom Thomas Bjørn som ung spillede i sin fødeby Silkeborg, var det alligevel lidt som at komme hjem, da han mandag var i Esbjerg.

- Vi havde sådan en rivalisering med spillerne her fra Esbjerg, så vi var meget tit hernede for at spille. Og mange af dem er jo venner i dag, siger Thomas Bjørn til TV SYD.

Bjørns gamle rival Ben Tinning er nu træner i Esbjerg Golfklub, og de to gik sammen på hul et og hul ni.

- Det var nu mest for sjov, siger Thomas Bjørn.

- Det er vigtigt, at de unge har det sjovt

Efter deres korte runde, gav de to koryfæer gode råd til de yngste spillere.

- Det var ikke så meget teknik, jeg fortalte om. Det er også vigtigt med kammeratskabet, og at de har det sjovt, når de spiller, siger den store danske golfspiller.

Thomas Bjørn og Ben Tinning blev i 1987 ynglingeverdensmestre for hold i Paris. Thomas Bjørn er Danmarks mest vindende golfspiller.