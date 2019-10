Besparelse på de svage: Nu kræver minister en redegørelse

De besparelser, som beskæftigelsesudvalget i Haderslev Kommune har vedtaget, og som har fået kritik fra både eksperter og folketingspolitikere, havner nu på ministerens bord.

Det sker, fordi Peter Hummelgaard Thomsen er meget skeptisk over den aftale, som er lavet.

- Jeg er meget bekymret, når kommunen skriver, at tildelingen af førtidspension i højere grad skal tage hensyn til de økonomiske rammer.

- Man kan måske tolke ud af kommunens formuleringer, at man har tænkt sig at stoppe tildelingen af førtidspension, fordi der ikke er flere penge på budgettet. Så må jeg bare sige, at det vil være ulovligt, siger Peter Hummelgaard Thomsen.

Beskæftigelsesudvalget vedtog i august, at der skal ske besparelser på området.

Det kan betyde, at ledige risikerer mere ventetid og ringere muligheder for førtidspension, ressourceforløb og fleksjob.

14 dage til redegørelse

Beskæftigelsesministeren har allerede bedt Haderslev Kommune at komme med en redegørelse.

Den skal ligge på ministerens bord indenfor 14 dage.

- Jeg har fuld forståelse for, at mange kommuner har svært ved at få tingene til at løbe rundt. Men det er nogle andre steder, man skal finde løsninger på det.

- Borgernes rettigheder kommer forrest. Specielt nogle af vores allermest udsatte og syge borgeres rettigheder, siger Peter Hummelgaard Thomsen.

