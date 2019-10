Besparelser i jobcenter kan være ulovlige

55-årige Johannes Dall er blandt de ledige, som er bekymret for besparelserne i Haderslev Kommune. Han mener, at det går ud over borgernes rettigheder. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Ledige skal vente længere på at få behandlet deres sager. Desuden skal langt færre borgere have tilkendt ydelser som førtidspension, ressourceforløb eller fleksjob. Målet er at spare 10 millioner kroner om året.

Det vedtog beskæftigelsesudvalget i Haderslev i august. Men reglerne er ikke lovlige, siger Kirsten Ketscher, som er professor i socialret ved Københavns Universitet.

Man må ikke afvise folk, som ifølge loven har ret til hjælp. Kirsten Ketscher, professor i socialret.

- Det er ulovligt at lægge op til, at der højst må gives et vist antal førtidspensioner. Kommunen skal udelukkende vurdere efter, om folk har ret til en pension eller ej. Man må ikke afvise folk, som ifølge loven har ret til hjælp, siger Kirsten Ketscher.

Må ikke pille ved rettigheder

Professoren understreger, at det ikke må svække borgernes rettigheder, at der er lavvande i kommunekassen.

- Man kan ikke reducere folks individuelle rettigheder, fordi man gerne vil nå nogle måltal i et budget. Hvis der er flere førtidspensionister, end kommunen regner med, så er det bare sådan, det er, siger Kirsten Ketscher.

3F vil føre sager

Haderslev Kommune vil også afvise flere nye ansøgninger om kontanthjælp og uddannelseshjælp end hidtil. De nye stramninger møder hård kritik fra 3F Vojens, som blandt andet dækker Haderslev.

Jeg tvivler på, at det er lovligt, og vi er klar til at føre klagesager Keld Pedersen, formand for 3F Vojens.

- Det her er fuldstændig grotesk. Man rammer svage borgere, som for eksempel er syge, skal have fleksjob eller er kommet ud for arbejdsulykker. Jeg tvivler på, at det er lovligt, og vi er klar til at føre klagesager for vores medlemmer, siger Keld Pedersen, som er formand for 3F Vojens.

Viceborgmester afviser

TV SYD har bedt Haderslevs borgmester H.P. Geil (V) kommentere kritikken. Han mener ikke, at reglerne er hverken urimelige eller ulovlige, men henviser i øvrigt til viceborgmester Jon Krongaard (DF), som er formand for Beskæftigelsesudvalget i Haderslev.

- Jeg mener bestemt ikke, at vi gør noget ulovligt. Vores mål er at få flere mennesker i arbejde fremfor offentlig forsørgelse. Hvis borgerne i sidste ende ikke kan arbejde, så skal de selvfølgelig tilkendes den ydelse, de har ret til, siger Jon Krongaard.

Hvad siger du til, at 3F er klar til at føre sager mod kommunen?

- Det er de i deres gode ret til at gøre, hvis de skønner, at vi begår lovbrud. Men det er jeg overbevist om, at vi ikke gør, siger Jon Krongaard.