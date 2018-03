Besparelser truer igen buskørsel i Horsens og Hedensted

Sidste sommer blev nedlæggelsen af regionale busruter i Horsens og Hedensted afværget - men nu skal der findes besparelser på 40 millioner kroner på busdriften i Region Midtjylland.

Læs også Passagerer og politikere kæmper for deres lokale busruter

Besparelserne på de regionale busser skal indfases over højest tre år. Det foreslår Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling. Når hele besparelsen ikke skal findes i et hug, er det for at få tid til dialog med borgere og kommuner.

Sidste år i august besluttede regionsrådet at udskyde besparelser på de regionale busser, hvilket bl.a. reddede de syv ruter i Horsens og Hedensted.

Problemet med, at vi har alt for få indtægter og for store udgifter på busserne, er ikke gået væk siden efteråret. Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling, Region Midtjylland

Det medførte, at andre af regionens opgaver som uddannelse, kultur og erhvervsudvikling blev beskåret. Men nu skal der findes en varig løsning, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling i en pressemeddelelse.

Konkret foreslår udvalget, at besparelserne indfases hurtigst muligt, men senest med fuld virkning fra budgetåret 2021.

- Problemet med, at vi har alt for få indtægter og for store udgifter på busserne, er ikke gået væk siden efteråret, og vi bliver nødt til at finde en løsning. Men vi skal på den anden side have tid til at gøre det ordentligt og have tid til at arbejde løsninger godt igennem med kommuner og borgere, forklarer Jørgen Nørby (V).

Læs også Borgmestre er oprørte over bus-besparelser

Med forslaget lægges der op til at spare mest muligt af de ca. 40 millionr kroner med virkning fra 1. januar 2019. Busdriften går fri i 2018, men andre dele af den regionale udvikling må spare, indtil busbesparelserne er på plads.

- Det er ærgerligt, at vi må nedprioritere andre vigtige områder som miljø, kultur, uddannelse og vores erhvervsudvikling. Men vi anbefaler regionsrådet, at det er prisen for at få tid til at lytte og finde de bedste busløsninger i regionen, og nu skal der udarbejdes en plan for indfasningen af besparelserne, som regionsrådet skal godkende, siger Flemming Knudsen (S), der er næstformand i Udvalg for Region Udvikling.

Læs også Busprotester bliver hørt