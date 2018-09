Bestyrelse udskiftet: - Der er ikke styr på økonomien

Direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet forklarer, at der ikke er styr på drift og økonomi hos VUC Syd.

For få uger siden måtte VUC Syd afskedige 22 lærere som følge af den økonomiske krise, og tirsdag meddeler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i en pressemeddelelse, at de har afsat bestyrelsen på skolen.

- Vi har desværre konstateret, at VUC Syd befinder sig i en meget alvorlig situation, og at der ikke er tilstrækkeligt styr på drift eller økonomi, skriver direktør for STUK, Birgitte Hansen, i en mail til TV SYD.

STUK har indsat et midlertidigt styre, som erstatter den nuværende bestyrelse. Den nye styrelses primære opgave er at kortlægge og vurdere skolen økonomiske situation, så STUK kan beslutte, hvordan fremtiden skal se ud for VUC Syd.

- Vi har efter nøje overvejelser vurderet, at det er nødvendigt at indsætte et midlertidigt styre, som hurtigt skal skabe et overblik og et grundlag for at vurdere VUC Syd’s fremtid. For elever og personalet er det væsentligt, at vi kommer til bunds i sagen, og at vi får en afklaring hurtigst muligt, skriver Birgitte Hansen.

Styrelsen ønsker ikke at kommentere yderligere på nuværende tidspunkt.