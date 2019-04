Bevæbnet politi rykkede massivt ud her til aften

Bevæbnet politiet rykkede massivt ud i Kolding her til aften, efter de fik anmeldelse om fire unge mænd, der var bevæbnet.

De fire unge mænd sad med en pistol i området nær p-pladsen ved Fredensgade i Kolding, og det skabte utryghed. Flere borgere kontaktede derfor politiet omkring kl. 18.44, hvorefter bevæbnede betjente rykkede massivt ud og omringede området.

De fik anholdt de fire unge mænd, der dog havde smidt deres våben. Politiet fandt senere våbnet, der viste sig at være en hardballpistol, som kan skyde med små, hårde bolde.

En 19-årige mand indrømmede, at det var hans pistol, og han blev sigtet for at have været utrygsskabende.

- Det er ikke ulovligt at være i besiddelse af sådan en pistol, men den må ikke anvendes i offentligheden, siger vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Den 19-årige mand, der var i besiddelse af pistolen, kan se frem til en bøde.