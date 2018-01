Bevæget hotelejer sælger ud af sit indbo

Ejer af Vejers Strandhotel tvunget til at sælge. Staten behandler ham uanstændigt, siger formand for Vejers Grundejerforening.

- Jeg har det rigtig skidt med det. Det er der nok nogle, der forstår, andre griner sikkert.

Sådan siger Niels Jørgen Frandsen, som i denne weekend sælger ud af sit indbo på Vejers Strandhotel. Det lukker 31. marts, fordi staten ikke vil sælge grunden til ham.

Siden 1957 har familien Frandsen ejet og drevet strandhotellet ved nedkørslen til en af verdens bedste badestrande.

Mere end halvdelen af medlemmerne af Vejers Grundejerforening har skrevet under på en protest over, at miljøminister Esben Lunde Larsen (V), har afvist at sælge hotellet til Niels Jørgen Frandsen.

- Frandsen har fået en uanstændig behandling af staten, siger formand Allan Junge og tilføjer:

- Vi mister en institution i Vejers, og vi mister vort mødested. Der er ikke andre steder i Vejers, som kan rumme de flere hundrede medlemmer, som kommer, når vi holder møder.

Vejers Strandhotel blev opført i 1926. Ved udgangen af marts skal Frandsenfamilien være ude, og så overdrages stedet til statens ejendomsselskab, Freja, som vil sælge det.

Nu er sidste afsnit åbnet, og Niels Jørgen Frandsen er både ked af det og bitter over, at staten ikke vil sælge den grund, som han og hans familie har lejet af staten i 61 år. Hør et klip med Niels Jørgen Frandsen øverst i artiklen.

Niels Jørgen Frandsen skal mod sin vilje forlade Vejers Strandhotel efter 61 år. Her i weekenden sælger han ud af indboet. Foto: Michael Nielsen, TV SYD