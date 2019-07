Fire unge fortæller om sommerferien: Bibelcamping, skak og en gåtur Jylland rundt er på programmet

Du kan slænge dig i solen, tage på festival eller rejse udenlands. Men hvad bruger de unge syd- og sønderjyder egentlig sommeren på? Her er fire unges særlige sommerferier.

Camping med bibel i hånden

18-årige Gustav Friis fra Kolding har valgt at bruge en uge af sin sommerferie på at tage til Mørkholt Strand Camping, hvor der er ungcamp. Ungcamp er en bibelcamp i Indre Mission-regi, hvor deltagerne bruger tid på andagter, lovsange, snakke om Jesus – og bare at være unge mennesker på camping.

- Det, at vi deler den forudsætning, at vi er kristne, gør, at det er nemmere at mødes med hinanden og møde nye mennesker, lyder det fra Gustav Friis.

04:29 Gustav Friis giver dig her en rundvisning på ungcamp. Og så fortæller han, hvad det egentlig er, han tror på. Luk video

Går Jylland rundt

Mathias Andersen fra Gørding ved Esbjerg bruger sin sommerferie med vandrestøvlerne på. Han har nemlig sat sig selv et lidt særligt mål i sommerferien: Han vil gå Jylland Rundt. Det er en smuttur på i alt 1900 kilometer.

Her er der ét oplagt spørgsmål: Hvorfor? 16-årige Mathias Andersen har haft en turbulent skolegang med mobning og fysisk og psykisk vold, og turen skal derfor sætte fokus på de udsatte unge, som Mathias Andersen gerne vil være et forbillede for.

- Selvom du har været igennem ekstremt hårde epioder, så kan du godt rejse dig op og kæmpe videre og få modet og livet tilbage, lyder budskabet fra den 16-årige.

02:13 Se Mathias Andersen fortælle, hvorfor han går Jylland Rundt - og kom med på en lille del af turen. Luk video

Danmarks bedste bygardere skal kåres

Marie-Louise Parley Ellegaard Poulsen er en del af Den Sønderjyske Pigegarde. Og når man er det, så skal man som gardist naturligvis være med til DM for bygarder, der i år blev afholdt i Vejen. Det har været en fast tradition, siden 23-årige Marie-Louise Parley Ellegaard Poulsen har været helt lille.

- Jeg tror altid, at garder vil være en del af mig. Og hvis jeg får børn en dag, så vil jeg også presse dem ind i garde, griner hun.

02:22 Det tager lang tid at lære og spille et instrument. Der er det nemmere bare at sparke til en fodbold, lyder det fra Marie-Louise. Kom med hende til stjernemarch. Luk video

Flytter rundt på nogle små stykker træ

Asbjørn Schack fra Haderslev bruger en uge af sin sommerferie blandt dronninger, konger og bønder. Det lyder næsten som noget fra et eventyr, men det er ”bare” en skaklejr på Skanderup Efterskole ved Kolding.

Her mødes omkring 100 børn og unge fra hele landet til den årlige skaklejr, hvor der udover en masse skak og undervisning i brætspillet også bliver brugt tid ude i solen. Men det er altså skak, de kommer for, fortæller Asbjørn Schack.

- Når man spiller, så kan det faktisk være ret intenst – selvom man jo bare er at rykke rundt på nogle stykker træ.