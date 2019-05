Inge Lise Balken: - Bier er livsvigtige for os, og vi bør alle have et bistade

Inge Lise Blaken har haft bier de seneste 20 år. Hun mener, vi alle bør have et bistade eller to. Vi kan nemlig ikke leve uden bierne, og derfor støtter hun op om den verdensomspændende Biernes Dag.

Inge Lise Balken er biavler og elsker bier - det har hun gjort i 20 år. Men vilde bier og honningbier er pressede i hele verden. Der bliver nemlig færre og færre fødesteder for dem, og det kan blive katastrofalt også for den globale fødevareproduktion.

Bier er livsvigtige for os. Uden dem ville vi ikke have mange af de fødevarer, vi er vant til ligger i butikkerne. Inge Lise Balken, biavler, Hejls

Derfor inviterer biavlere landet over i dag til åbent hus i forbindelse med den FN's internationale bi-dag. Flere skal interessere sig for bier.

- Bier er livsvigtige for os. Uden dem ville vi ikke have mange af de fødevarer, vi er vant til ligger i butikkerne, siger Inge Lise Balken.

Den livsvigtige bestøvning

FN´s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anslår, at 100 forskellige afgrøder udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.

Værdien af biernes og andre insekters bestøvning af afgrøder vurderes til at udgøre op mod 1 mia. kroner årligt alene i Danmark, og det er ifølge biavlerforeningen lavt sat, da det ser ud til, at insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget.

Hertil kommer værdien af insekternes bestøvning af naturens planter – denne værdi kan ikke gøres op i kroner og ører, men den medvirker til at sikre mangfoldigheden af vilde planter og til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejernes frugttræer og bærbuske nyder godt af de flittige insekters bestøvning. Der er derfor god grund til at interessere sig for de små flittige væsner.

- Vi bør alle være mere bivenlige

Inge Lise Balken opfordrer alle til at blive mere bivenlige.

- Vi bør alle have et bistade eller to. De er nemme at have, og i en lille have er ingen undskyldning for ikke at have et bistade. Faktisk kender jeg folk, der har bistader på altaner og i loftrum, siger Inge Lise Balken.

Det er helt tilfældigt, at Inge Lise Balken blev grebet af biavl for nu 20 år siden. Som leder af en produktionsskole lovede hun en kollega, som egentlig skulle tage sig af bistaderne, at hun nok skulle tage de kurser, der skulle til for at have dem på skolen - og så var hun grebet.

- De er dybt fascinerende, og ud over de er livsnødvendige for os, så kaster de også en masse biprodukter af sig.

Selv har Inge Lise Balken ud over bistader også et arbejdende værksted, hvor hun af biernes honning blandt andet laver bolcher, mjød, sæbe og naturkosmetik. Og så støber hun også lys af biernes voks:

- Stort set al min tid går med noget med bier. Jeg kan ikke undvære det.