En 83-årig mand og hans datter blev i dag overrasket af tidevandet mellem Mandø og fastlandet.

Egentlig ville hun bare lufte sin gamle far, men turen til Mandø blev mere dramatisk end hyggelig. Mellem Mandø og fastlandet blev parret overrasket over det hurtigt stigende tidevand. De skulle nok have taget traktorbussen fra begyndelsen af, for det var den, der kunne samle dem op og køre dem ud af redeligheden. Traktorbussen har også lovet at trække bilen ind til land, når vandstanden falder igen. Begge er fra lokalområdet.