Politiet leder efter vidner: Bil væltede skoleelev og stak af

En sort personbil væltede en dreng torsdag morgen. Politiet efterlyser nu føreren af bilen og leder efter vidner, der så hændelsen.

Syd- og Sønderjyllands politi efterlyser føreren af en sort personbil, der påkørte en skoleelev torsdag morgen.

Påkørslen fandt sted klokken 07.40 torsdag i krydset mellem Degnevej og Spangsbjerg Møllevej i Esbjerg. Den sorte bil ramte ikke skoleeleven med derimod skoleelevens cykel. Elevens højre hånd hang dog fast mellem håndbremsen og cykelstyret, og derfor væltede skoleeleven sammen med cyklen.

Føreren af den sorte personbil stoppede ikke bilen men kørte derimod videre.

Et vidne i krydset løb over mod skoleeleven og kunne konstatere, at han ikke havde nogle synlige skader.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på nummeret 114.