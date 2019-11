Bil-vinder: Så heldig har jeg aldrig været før

Benny Nydam fra Fredericia er den heldige vinder af en spritny bil fra ClubSyd.

Benny Nydam fra Fredericia fik sig noget af en overraskelse, da han onsdag eftermiddag kom hjem fra en gåtur. Ude foran hans opgang på Søndermarksvej ventede to fremmede personer med en gedigen overraskelse.

I årets lodtrækning om en ny Opel Corsa til en værdi af 160.000 kroner blandt ClubSyds knap 13.000 medlemmer, var Benny Nydam den heldige vinder. Han har i forvejen kørekort, men ingen bil for tiden. Kun en cykel. Så nu får han bedre mulighed for at komme ind til byen.

- Så heldig har jeg aldrig været før, siger en noget paf Benny Nydam, der aldrig har vundet andet end 60 kroner i Lotto engang.

Se hvordan det gik for sig, at han fik overrakt nøglerne til sin nye bil.