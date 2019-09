To biler kørt sammen ved Esbjerg

To biler er kørt sammen her til aften. Den ene af bilerne ikke overholdt sin vigepligt.

Artiklen er opdateret med oplysninger om de to tilskadekomne.

Føreren af bilen, der ikke overholdt vigepligten er en 81-årig kvinde fra Esbjerg. Føreren af den anden bil er en 80-årig kvinde fra Varde. Begge er kommet alvorligt til skade, men billisterne er dog ikke i livsfare, fortæller Sydjyllandspoliti i et tweet.

To biler er kørt sammen ved krydset mellem Forum Hovedvej og Astrupvej. Ulykken fandt sted, fordi den ene af bilerne ikke overholdt den ubetingede vigepligt. Begge bilister er tilskadekomne, og føreren af bilen, der ikke overholdt vigepligten, er alvorligt såret.

Sydjyllands Politi fortæller, at mandag aften er en bilinspektør til stede for at undersøge ulykkesstedet.

Der er lavet en omkørsel efter uheldet. Vejen er spærret i begge retninger, indtil bilinspektørens undersøgelser er færdige.

De pårørende til begge tilskadekommende er underrettet.

Se mere på localeyes.dk