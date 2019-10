Biler til flere millioner fra lagerhal sættes på auktion

En række specielbiler, som en millionær efterlod, kommer i dag søndag på auktion.

En meget omtalt bilauktion finder sted i dag søndag. 41 specialbiler kommer under hammeren. Blandt bilerne finder man Cadillacs, Mustang, Porsche, Ferrari, VW Bobler, Buick, Chevrolet, Mercedes og Ford - en af bilerne har måske tilhørt en af verdens mest magtfulde personer.

Christian Olesen, der er salgschef i Falke Biler, fortæller at man er spændt på auktionen i Kolding, der får langt flere gæster end først ventet.

- Vi håbede på, at 500 gæster ville dukke op, men vi har fået at vide, at med den medieomtale, vi har fået, skal vi forvente omkring 2.000 gæster i dag, siger Christian Olesen.

I 2014 efterlod en amerikansk millionær 41 specialbiler i en lade i Frifelt ved Skærbæk. I dag kommer de på auktion.

Hele verden vil have bilerne

Historien om de mange biler er nået langt omkring. Faktisk så langt, at Falke Biler ikke kun er blevet kontaktet af danske købere.

- Vi er blevet kontaktet af købere fra Dubai, Norge, Færøerne. Det er helt utroligt, hvor langt vi er nået ud, fortæller Christian Olesen.

Købte bilerne uden at have set dem

Bilerne kommer på auktion, efter at Kenneth Falke Theil fra Falke Biler i sommer bød ubeset på indholdet af to maskinhaller fyldt med biler. I hallerne var der 59 velholdte specialbiler, hvoraf de 41 af dem sælges på auktionen.

01:25 En af bilerne har måske kørt en tidligere amerikansk præsident. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD Luk video

Mulig Ronald Reagan-bil auktioneres

Da TV SYD talte med Kenneth Falke Theil den 29. september, fortalte han, at en af bilerne måske har kørt en af verdens - dengang - mest magtfulde personer.

En limousine i lagerhallen skulle nemlig efter sigende have tilhørt den amerikanske præsident Ronald Reagan, der var USA´s præsident mellem 1981 og 1989.

Historien lyder, at præsidentens chauffør fik limousinen i gave, da han gik på pension.

Den historie er dog ikke blevet bekræftet.

Auktionen finder sted ved Falke Biler på Platinvej i Kolding. Auktionens forventede højdespringer er en Porsche 911 Gemballa GTR 750 fra 2003, der kun er bygget i tre eksemplarer, og hvoraf der i hele verden i dag kun eksisterer to. Den er allerede på nettet budt op i 1.125.000 kroner.