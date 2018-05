Bilerne holder i kø ved grænsen

Tæt weekendtrafik giver kødannelse

Opdatering kl. 16.00: Køen ved grænsen er nu afviklet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Årsagen til køen var en politiindsats på den tyske side af grænsen.

Der er over tre kilometer kø på motorvejen A7 syd for landegrænsen ved Frøslev. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Kødannelsen begynder nede ved Flensburg/Harrislee og fortsætter pt. cirka tre kilometer op mod grænsen.

Der er tæt weekendtrafik i kølvandet på et par fridage. På grund af kødannelsen er der åbnet et ekstra spor til højre på vejen, som Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer bilisterne til at bruge.