Nu er bilisten fundet og sigtet af politiet.

En bilist var ligeglad med, at en skolepatrulje mandag morgen signalerede til ham, at han skulle stoppe. Han fortsatte med at køre.

Derfor måtte skolepatruljen holde en elev tilbage, som var på vej ud i fodgængerfeltet. Der opstod således ingen konkret fare men episoden blev meldt til politiet. Nu er den mandlige bilist fundet og er blevet sigtet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.