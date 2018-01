Bilister i fuld fart forbi børnenes skoler

Ugen igennem har politiet blitzet mange bilister ved børnenes skoler.

Fredag slutter politiets fartkontrol ved børnenes skoler. Hele ugen har Syd- og Sønderjyllands Politi lavet automatisk fartkontrol, for at få bilisterne til at køre efter forholdene.

Fredag blitzede politiet 43 bilister for at køre for hurtigt på ved Kongehøjskolen i Aabenraa. Syv fik et klip i kørekortet og en bilist blev frakendt kørekortet betinget. Højeste hastighed var 88 km. i timen.

- Det kan kun blive bedre, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Den var også gal i landsbyen Branderup.

- Vi kommer snart igen, skriver de i et andet tweet. Se det her: