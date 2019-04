Biljagt fra Fyn til Kolding: Narkopåvirket bilist havde barn i bilen

Fredag aften jagtede ti patruljevogne en bilist fra Fyn til Kolding. Bilisten er nu blandt andet sigtet for narkopåvirket kørsel i en stjålen bil.

Det var en 30-årig mand fra Vejle, der fredag aften forsøgte at køre fra politiet. Han er nu sigtet for at køre narkopåvirket i en stjålen bil og med stjålne nummerplader. Det oplyser vagtchef Jesper Duus fra Sydøstjyllands Politi lørdag morgen til TV SYD.

Vagtchefen fortæller samtidig, at bilisten i forvejen havde fået frakendt sit kørekort.

Barn i bilen

Under biljagten smed bilisten ting ud af den stjålne bil. Politiet var efterfølgende ude at lede efter tingene.

- Man søgte efter ting, han smed ud i går, men man har ikke fundet noget, fortæller vagtchef Jesper Duus.

Øjenvidne kunne i går fortælle til TV SYD, at vedkommende havde set et barn i bilen. Sydøstjyllands Politi bekræfter, at der var et barn i bilen under biljagten, men vagtchefen vil ikke fortælle yderligere.

- Der er en relation mellem barn og bilist, men mere vil jeg ikke komme ind på, siger vagtchef Jesper Duus.

Den 30-årige mand skal ikke fremstilles i grundlovsforhør, og han er løsladt og kan afvente et retsligt efterspil.