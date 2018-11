Billund får flyrute til Edinburgh

Fra foråret bliver der direkte flyforbindelse mellem Billund og Edinburgh, når Ryanair åbner ny rute.

Ryanair får to ugentlige forbindelser mellem Billund og Edinburgh. Første flyvning bliver torsdag den 4. april og vil være en del af Ryanairs sommertrafikprogram fra Billund, og der vil være afgange hver uge torsdage kl. 18.15 og søndage kl. 18.10 fra Billund Lufthavn med en flyvetid på 1 time og 35 minutter.

Hoteller og attraktioner i hele Vestdanmark vil komme til at høre en hel del mere skotsk dialekt den kommende sommer. Jesper Klausholm, marketingchef, Billund Lufthavn ​​

Ruten vil blive fløjet med de velkendte Boeing 737-800 fly, der har plads til 189 passagerer.

Billund lufthavn har længe arbejdet på at få en direkte rute til Skotland, som i forvejen besøges af omkring 35.000 rejsende fra det vestlige Danmark.

- Der er et meget stort potentiale for trafik begge veje på ruten mellem Billund og Edinburgh. Vi ved, at ruten efterspørges af mange rejsebureauer, der laver rundrejser i Skotland. Samtidig er jeg helt sikker på at hoteller og attraktioner i hele Vestdanmark vil komme til at høre en hel del mere skotsk dialekt den kommende sommer, siger Jesper Klausholm, marketingchef, Billund Lufthavn.