Billund Lufthavn er ny destination for hurtigrute

Colour Tours har specialiseret sig i hurtigruter mellem danske byer, og nu kan du stige på bussen i Århus og komme hurtigt til lufthavnen i Billund og tilbage igen.

Er du træt af at betale dyrt for benzin og parkering i lufthavnen, så er der et nyt tilbud på markedet fra i dag til passagerer, der skal fra Århus til Billund Lufthavn. Det er Colour Tours, der bringer det nye tilbud i spil, og en tur fra Århus til Billund koster 99 kroner og børn kører gratis med. Colour Tours tilbyder op mod 100 ugentlige afgange.

- Vores målsætning er at fragte 100.000 passagerer til Billund Lufthavn hvert år, og motivationen for passagererne skal være økonomi og miljø. Det er billigere og mere miljøvenligt at køre med os end at tage bilen, siger pressechef Thomas Jensen fra Colour Tours.

Projektet kommer stille fra start. I dag er der kun 12 passagerer, der har bestilt en tur fra Århus til Billund, en tur der maksimalt må tage en time og 20 minutter. Du kan bestille din rejse på pendulfart.dk.