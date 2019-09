Billund Lufthavn er verdens bedste til at udvikle flyruter

Lufthavnen har netop vundet VM i ruteudvikling og markedsføring i kategorien ”op til 4 millioner passagerer”.

På en dag med en konkurs af de helt store i rejsebranchen, var de store smil og konfettikanonerne mandag alligevel fremme.

Det skete, da Billund Lufthavns administrerende direktør Jan Hessellund og marketingchef Jesper Klausholm gik på scenen i Adelaide i Australien.

Jeg kan kun takke vores gode medarbejdere for at løfte hver af deres opgaver til næste niveau. Jan Hessellund, adm. direktør, Billund Lufthavn

– Det er en kæmpe anerkendelse at vinde VM-trofæet. Det er jo et fysisk bevis på, at vi er blandt de stærke i lufthavnsbranchen, siger Jan Hessellund.

Først på eftermiddagen dansk tid fik ledelsen fra den midtjyske lufthavn overrakt det synlige bevis på VM-sejren: En statuette og en buket blomster – og direktøren var hurtig til at uddele roser:

- Jeg kan kun takke vores gode medarbejdere for at løfte hver af deres opgaver til næste niveau. Og så er vi selvfølgelig også taknemmelige for vores partnerskaber – uden flyselskaber er der ingen lufthavn.

Klar strategi giver titler

Billund Lufthavn vandt VM-titlen foran fire andre nominerede i kategorien ”op til 4 millioner passagerer”.

Billund Airport

Curaçao International Airport

Nadi International Airport

Toscana Aeroporti

Zagreb Airport

Men sejren kommer ikke af sig selv, understreger direktøren.

- Vi har lagt en klar strategi for, hvordan Billund Lufthavn skal udvikle sig og fortsætte væksten, slutter Jan Hessellund.

Strategien har, ifølge lufthavnsdirektøren, indtil videre givet Billund Lufthavn to titler som europamester og nu som verdensmester i deres kategori.