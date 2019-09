Billund Lufthavn får kæmpebøde for mangel på praktikpladser

Lufthavnen skulle have haft 24 praktikpladser sidste år. Det blev kun til fem, og det koster en bøde på 462.000 kroner.

Billund Lufthavn indtager en 11. plads på listen over danske virksomheder, der har fået bøder for ikke at levere nok praktikpladser i 2018. Lufthavnen skal betale 462.000 kroner for kun at have fem ud af de 24 praktikpladser, den er forpligtet til.

Direktør Jan Hessellund giver udtryk for, at han synes, det er rimeligt, at lufthavnen skal leve op til reglerne om praktikpladser.

- Ja, hundrede procent. Vi har et ansvar som arbejdsgiver for at kompetenceudvikle vores medarbejdere helt generelt, og det gælder også at udlære unge mennesker, siger han til TV SYD.

I 2016 indgik arbejdsmarkedets parter (arbejdsgivere, lønmodtagere og regeringen) en trepartsaftale om, at de danske virksomheder skulle sørge for at oprette flere praktikpladser. Ifølge en aktindsigt, som Netavisen Pio har fået hos ATP, der administrerer ordningen, ligger Billund Lufthavn på 11. pladsen, mens store virksomheder som PostNord, DSB og Danske Bank topper listen.

Flere praktikpladser i fremtiden

Årsagen til, at Billund Lufthavn ligger højere på listen end for eksempel Københavns Lufthavn, er ifølge direktøren, at man i Billund selv opererer de tre store områder security, passagerer og kufferter, som er ufaglærte områder. Og netop på ufaglærte områder er det svært for lufthavnen at oprette praktikpladser.

- Vi arbejder hårdt på at etablere nogle uddannelser på de tre områder. Det kræver, at vi i samarbejde med arbejdstagere og uddannelsesinstitutioner kan få skabt uddannelser i så store ufaglærte områder. Vi kan ikke have 24 elever i vores smedeafdeling, det er vi ikke store nok til. Men kan vi få faglærthed ind i nogle af disse områder, kan vi også lykkes med det, siger Jan Hessellund.

Han forklarer, at Billund Lufthavn de kommende år vil kunne leve op til kravet om praktikpladser.

- Jeg håber da, at vi kan leve op til vores andel af nye praktikpladser. Måske endda være positivt bedre, håber han.

Jan Hessellund betragter bøden på de 462.000 kroner som et omfordelingsbidrag.

- Selvfølgelig er det mange penge, og vi havde helst brugt dem selv. Men jeg betragter også bøden som en slags omfordelingsbidrag, hvor vi bidrager til et fællesskab, siger han.

Billund Lufthavn er blot en af mange virksomheder, der er blevet opkrævet en bøde. I alt 41.639 virksomheder i Danmark levede i 2018 ikke op til målet om praktikpladser.