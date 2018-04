Billund Lufthavn holder rekordkursen

Første kvartal af 2018 sætter ny rekord i Billund Lufthavn. Med 257.152 rejsende i marts kommer første kvartal op på 679.341 passagerer. Det er en stigning på 13 procent.

Billund Lufthavn er under hastig forvandling fra en sæsonbetonet sommerlufthavn til en helårslufthavn med mange rejsende i alle måneder.

Det er udenrigsruterne, der også i marts måned skaber størstedelen af væksten. 188.731 rejsende er en fremgang vækst på 18,1 procentsvarende til 28.954 flere passagerer. De etablerede ruter har fortsat stigende passagertal, hvilket skyldes høje belægningprocenter. Derudover bidrager de nystartede ruter fra Wizzair og Ryanair også den den fine fremgang.

Chartertrafikken havde 59.616 rejsende, hvilket er en fremgang på 8,2 procent.- Spanien er fortsat den helt store destination med flere end 30.000 rejsende. Samtidig ser vi, at Egypten og Marokko begynder at tiltrække danskere igen efter flere år med tilbagegang, siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen i en kommentar til trafiktallene for marts.

