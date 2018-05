Billund Lufthavn udvider med ny multihal

Alt peger op ad i Billund Lufthavn. Indtjening, passagertal, fragtrater.

Mandag lagde Billund Lufthavn grundstenen til at fortsætte sin ubrudte vækst mod nye rekorder.

Byggeriet af et nyt såkaldt multihus på 6500 kvadratmeter blev indledt. Når det er færdigt i sommeren 2019, kan lufthavnen modtage og aflevere 1800 passagerer i timen uden fornemmelse af, at pladsen er trang. Der vil være bedre plads i både afgangs- og ankomstområderne. Der kommer et nyt, stort bagageanlæg, mere plads, bedre udsigt og flere spisepladser til passagerer på vej til et fly.

Mandag begyndte opførelsen af en ny multihal ved Billund Lufthavn. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Det er femten år siden, at den nuværende terminal blev taget i brug.

Billund Lufthavn kan fremvise stigende passagertal i hver af de sidste 29 måneder, og på mandagens generalforsamling godkendte forsamlingen et rekordregnskab med et resultat på 63,3 millioner kroner samt rekordtal i antal passagerer og fragtmængder. Seneste nye flyrute er til Warszawa.

- Nogle gange kan det være lidt op ad bakke at sælge Billund Lufthavn ude i verden, men det hjælper altid, når jeg fortæller, at vores nabo er Lego, har direktør Kjeld Zacho Jørgensen engang sagt. Han stopper i øvrigt nu. Første juni hedder den nye direktør Jan Hessellund.

Men tilbage til væksten. Hvornår stopper stigningen i antallet af mennesker, som rejser ind og ud via Billund Lufthavn? Det spurgte vi Kjeld Zacho Jørgensen ved dagens byggestart. Hør hvad han svarede lige her: