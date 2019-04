Kristian Thulesen Dahl: Billundbanen piller vi ikke ved

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl var helt klar i mælet, da han mandag aften på TV SYD blankt afviste lokal partifælles kritik af planen om en jernbaneforbindelse til Billund Lufthavn.

- En jernbane til Billund Lufthavn holder vi fast i. Danmarks næststørste lufthavn skal forbindes med den kollektive trafik. Linjeføringen kan vi diskutere - men Billundbanen holder vi fast i.

Det sagde Kristian Thuelsen Dahl, da han i TV SYD klokken 19.30 blev spurgt om Dansk Folkeparti ville ændre holdning til jernbaneforbindelsen til Billund Lufthavn på samme måde som det er sket med holdningen til omfartsvejen ved Mariager og Radio 24/7.

Lokal partifælle: Billundbanen er en "skør" ide

Netop i Radio 24/7 fik ideen om Billundbanen kritik fra Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Vejle, Karl Erik Lund, der i radioen mandag morgen kaldte ideen om en jernbane "skør" og hellere så, at der blev indsat busser på ruten.

Danmarks næststørste lufthavn skal have en ordentlig kollektiv trafikforbindelse. Når vi tænker 10 år frem, er det altså med tog. Kristian Thulesen Dahl, formand, Dansk Folkeparti

- Billundbanen er en rigtig god ide. Lufthavnen har 3,5 millioner passagerer, der i løbet af de næste 10 år bliver fordoblet til 7 millioner. Der er altså god mening i, at en del af de mange passagerer bliver fragtet til og fra lufthavnen i tog. Vi investerer massivt i Kastrup Lufthavn - og der bruger vi mange penge på både tog og metro. Jeg synes også, at Danmarks næststørste lufthavn skal have en ordentlig kollektiv trafikforbindelse. Når vi tænker 10 år frem, er det altså med tog, siger Kristian Thulesen Dahl til TV SYD.