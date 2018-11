Billunds børn sprænger listen: Her er 111 procent medlem af en idrætsforening

I Billund er flest børn og unge medlem af en forening. I Fredericia ser det værst ud i Syd- og Sønderjylland.

Daniel på 11 år går både til håndbold og fodbold. Han bor i Grindsted og bidrager til, at Billund er den kommune i Danmark med flest aktive børn og unge op til 18 år.

Jeg kan godt lide min krop, og jeg vil gerne have, den ikke skal være slap. Daniel Schrøder Bruun, 11 år, Grindsted GIF

Medlemstal fra DGI og Danmarks Idræts Forbund (DIF) viser, at i Billund Kommune er 111 procent børn og unge aktive i en idrætsforening. At tallet ryger over 100 procent skyldes, at nogle børn dyrker flere idrætsgrene i forskellige foreninger.

Daniel Schrøder Bruun er medlem af Grindsted GIF og sætter blandt andet pris på det fællesskab, han har med sine holdkammerater. Samtidig betyder motionen også meget for ham.

- Jeg kan godt lide min krop, og jeg vil gerne have, den ikke skal være slap, fortæller han til TV SYD en træningsaften i Magion i Grindsted.

Brug for forældre og myndigheder

Den ny-tiltrådte DGI-formand Charlotte Bach Thomassen tror, at Billund ligger i toppen med de mest aktive unge af flere årsager.

- En ting er, at man som kommune stiller nogle gode rammer til rådighed. En anden del er også, at man som forældre bakker om, at ens børn skal indgå i disse fællesskaber, siger hun til TV SYD.

Forskel på land og by

Charlotte Bach Thomassen er selv vokset i netop Grindsted GIF, som er en af kommunens store idrætsforeninger, og har derfor et nøje kendskab til kommunen.

- Der er en stærk kultur i Billund Kommune for at bakke op om foreningslivet. Det kan jeg huske, og det følger jeg stadig med i, fortæller DGI-formanden, hvis forældre og bedsteforældre stadig bor i kommunen.

Til daglig bor hun i det indre København, og her oplever hun en helt anden virkelighed for børn og unges muligheder for at dyrke sport i en idrætsforening.

- Her møder jeg masser af forældre, som har svært at få deres børn ind i foreninger. Man skal stå tidligt op for at få plads på et svømmehold eller et gymnastikhold. Københavns Kommune er udfordret på faciliteter. Det er en kæmpe udfordring for en tætbefolket kommune som København, fortæller hun.

Mens Billund topper listen over danske kommuner, ligger Fredericia Kommune under landsgennemsnittet på 72 procent. I Fredericia er tallet nede på 61 procent svarende til, at seks ud af ti 0-18-årige er medlem af en forening. Se tallene for de andre kommuner i Syd- og Sønderjylland i tabellen nedenfor.

70 millioner til nytænkning

DGI besluttede på sidste weekends årsmøde i Aarhus, at organisationen over de kommende fire år vil afsætte 70 millioner kroner til at sikre, at børn og unge i hele Danmark har lige adgang til foreningslivet. 45 af millionerne bliver fordelt mellem DGIs 14 landsdelsforeninger. I Syd- og Sønderjylland er det DGI Sydvest, DGI Sønderjylland og DGI Sydøstjylland.

De sidste 25 millioner kroner målrettes de største byer - nok først og fremmest Aarhus og København - hvor manglen på idrætsfaciliteter er størst.

Forklaring på tabel

Klik nederst i artiklen på din kommune og find ud af, hvor mange 0-18 årige børn og unge i 2017, der var medlem af en idrætsforening.

Medlemstal har DGI hentet fra det Centrale Foreningsregister (CFR) for 2017. Skoler (efterskoler, friskoler mv) er ikke inkluderet, heller ikke selvom de er medlem af DGI.

Befolkningstal pr. 1/1 2018 er hentet fra Danmarks Statistik.