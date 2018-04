Bilruder knust: Taske og kufferter stjålet

Tyve har knust ruder på flere biler fredag eftermiddag. Det får politiet til at komme med opfordring.

Syd- og Sønderjylland Politi har fredag eftermiddag fået flere meldinger om tyverier fra biler, hvor bilruder er blever knust.

Første anmeldelse fik politiet Klokken 13.

En tysk familie havde parkeret deres bil på Kirkevej i Blåvand. Men her kunne den ikke stå i fred. Ukendte tyve knuste siderudderne og stjal kufferter fra bilen.

Senere på dagen skete noget lignende i Henne. Her skete der et tyveri fra en tysk bil, der holdt på parkeringspladsen ved Café Stranden på Strandvejen. Bilens bagrude blev knust, og der blev stjålet en taske med den del personlige ting som blandt andet sygesikringsbevis og kontanter.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen, opfordrer folk til at være påpasselige.

- Nu er der åbenbart nogen, der udser sig de her biler, der er fyldt op med feriebagage. Så man skal være opmærksom på at få gemt eller lukket sine værdier godt væk. Det er ærgerligt, at vores turister skal opleve det, siger vagtchefen.

Har du set noget, kan politiet kontaktes på 1-1-4.