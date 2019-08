Bilshow samlede godt ind til kamp mod kræft

Trods vejret bakkede folk godt op om indsamlingsshow.

Lørdag lykkedes Jan Østergaard fra Løsning at samle omkring 34.000 kr. ind, da han arrangerede et bil- og motorcykelshow i byen til fordel for Knæk Cancer.

Det var første gang, han arrangerede sådan noget, og forinden sagde han, at alt over 10.000 kr. ville være en succes.

Det væltede ned med regn hver tiende minut, alligevel var folk med os. Jan Østergaard, arrangør, Løsning

- Der var en lind strøm af mennesker dagen igennem, selv om vejrgujderne så den anden vej. Det væltede ned med regn ca. hver tiende minut, alligevel var folk med os, siger en tilfreds arrangør.



Jan Østergaard, der til daglig kører lastvogn, lavede indsamlingen, fordi tre i hans famile er ramt af sygdommen. Pengene bliver nu afleveret til Knæk Cancer.