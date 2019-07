Politijagt i nat: Biltyve smadrer tre patruljevogne

To mænd anholdt sent torsdag aften efter at have påkørt tre patruljebiler under flugt fra politiet. To betjente blev slæbt efter bil i forsøg på at stoppe tyvene.

Det gik dramatisk for sig i løbet af torsdagen, da politiet flere gange forsøgte at standse to biltyve. Første gang mødte en patruljevogn en stjålet bil i Skovby på Als ved middagstid torsdag. De to betjente standser bilen, parkerer patruljevognen bag det stjålne køretøj, stiger ud og forsøger at komme i kontakt med biltyvene. - Kollegerne står ved siden af den stjålne bil, da biltyven vælger at bakke bilen direkte ind i patruljevognen. Her bliver de to betjente kortvarigt slæbt efter køretøjet. De fik begge overfladiske skrammer, siger vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Det lykkedes for den 33-årige biltyv fra Aabenraa-området at slippe væk fra politiet sammen med en 30-årig kammerat, der sad i bilens passagersæde. Så heldigt var makkerparret ikke torsdag aften. Ved 23-tiden opdagede politiet endnu en gang den stjålne vogn. Denne gang er det på Borgmester Andersens Vej i Sønderborg. Arnkildgade endestation Efter endnu en biljagt gennem Sønderborg, hvorunder to patruljevogne bliver ramt, mister føreren kontrollen over køretøjet i Arnkilgade, og de to mænd bliver anholdt. - Vi har endnu ikke afhørt dem, men der venter dem en hel del sigtelser. Og nok nogle ganske alvorlige for føreren, siger vagtchef Søren Strægaard, Syd- og Sønderjyllands Politi. Ud over adskillige overtrædelser af Færdselsloven kan den 33-årige biltyv formentlig også forvente at blive sigtet for vold mod tjenestemand. Syd- og Sønderjyllands Politi skal nu finde erstatningskøretøjer for de tre patruljevogne, der skal en tur forbi værkstedet. - De har alle fået en del buler og skrammer, siger vagtchefen. Det stjålne køretøj, en Hyundai, stammer fra Sønderborg, hvor den blev stjålet om formiddagen torsdag.