Udviklingen er vendt: Bilvask hjælper handicappede i Uganda

Agnete Helene Skibelund fra 3.g på Kolding Gymnasium arbejder fem timer for at indsamle 350 kroner til årets Operation Dagsværk. Foto: Christian Kallenbach

I dag stod de fleste biler på parkeringspladsen foran Kolding Gymnasium usædvanligt rene og skinnende både indvendig og udvendig.

300 gymnasieelever havde hevet fem timer ud af skoleskemaet for hjælpe rundt i byen med at gøre rent, eller lave andet forefaldende arbejde til Operation Dagsværk.

- Det er faktisk meget sjovt. Det er noget andet end at sidde med hovedet nede i bøgerne, siger 3. g elev Agnete Helene Skibelund til TV SYD, mens hun vasker kølerhjelmen på en af bilerne.

Om Operation Dagsværk Operation Dagsværk er oprindeligt en svensk idé tilbage fra 1962. Dagen er tiltænkt som en solidaritetsdag til ære for tidligere FN-generalsekretær Dag Hammarskjöld efter han døde i et flystyrt. Derfor hedder dagen i Sverige ’En dag for Dag.’ Hvert år kan elever fra 9.-10. klasse, gymnasier og andre videregånde uddannelser tilmelde sig projektet og skal selv finde fem timers frivilligt arbejde til eleverne, som tilgengæld får 350 kroner til formålet. Operation Dagsværk har eksisteret i Danmark siden 1984 med et nyt udviklingsprojekt hvert år. I år går elevernes indsamlingen til unge med handikap i Uganda. Den danske del af Operation Dagsværk har siden starten indsamlet 162 millioner kroner til projekter over hele verden.

De 300 flittige elever er med til at ændre udviklingen, som i flere år har præget projektet.

De seneste fem år er antallet af tilmeldte elever på landets skoler og videregående uddannelser faldet fra 20.000 til 15.000. Samme tendens har man oplevet de seneste år på Kolding Gymnasium.

300 elever fra Kolding Gymnasium har blandt andet åbnet en bilvask for at tjene penge ind til unge med handikap i Uganda. Foto: Christian Kallenbach

- Sidste år var det desværre nedlagt, der var ikke interesse, men vi så vores chancen med nyt elevråd og arbejdsgruppe, til at få det op at stå igen, siger elevrådsformand på Kolding Gymnasium Maria Andersen til TV SYD.

Ifølge elevrådsformanden skal der stadig meget til for at få eleverne til at melde sig til at arbejde for et godt formål.

- Det har virkelig været en lang kamp, for at få eleverne til at melde sig. Vi har været oppe til morgensamling og rundt i klasserne flere gange, og det har virkelig betalt sig.

Elevrådsformand på Kolding Gymnasium Maria Andersen har sammen med en arbejdsgruppe fået Operation Dagsværk tilbage til gymnasiet. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

For Agnete Helene Skibelund giver dagen også et sundt afbræk fra skoledagene.

- Jeg synes, det er mega fedt fordi, gymnasiet handler meget om karakterer og ikke så meget om taknemmelighed, over hvad vi egentlig har i Danmark, så det er fedt at initiativet er tilbage, siger den unge bilvasker.