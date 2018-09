Birthe må tage skuffelsen med hjem til Solrød Strand

Birthe Knudsen kørte langt i håbet om et håndtryk fra Obama, men hun er skuffet over, at han ikke brugte længere tid på at hilse.

Mange håbefulde mennesker var mødt op foran SDU i Kolding, da Barack Obama ankom fredag formiddag. De ventede alle spændt på at få et glimt af den tidligere amerikanske præsident, men fra han steg ud af den sorte BMW, til han forsvandt ind gennem dørene på SDU, gik kun få sekunder.

Jeg er temmelig skuffet over, at vi ikke fik lidt mere af ham. Birthe Knudsen, blomsterbinder, Solrød Strand

I menneskemængden stod Birthe Knudsen. Hun var kørt helt fra Solrød Strand på Østsjælland til Kolding, fordi hun håbede at få et håndtryk af Obama. Desværre var skuffelsen stor efter Obamas korte entre.

- Jeg er faktisk ked af det - ikke fordi jeg er kørt så langt, men fordi jeg havde glædet mig til at se ham og glædet mig til at vinke til ham, siger Birthe Knudsen, blomsterbinder.

Dårligt planlagt

Birthe Knudsens kritik er rettet mod arrangørerne bag arrangementet på SDU. Hun synes, det er ærgerligt, at arrangørerne ikke har skabt bedre mulighed for, at de fremmødte kunne få lov at hilse på Obama.

Jeg synes, det var meget kort, man så ham. Jeg så måske toppen af hans hoved. Tine Søby, pædagogstuderende, Kolding

- Jeg er temmelig skuffet over, at vi ikke fik lidt mere af ham, når nu vi var så mange, som var mødt op for at tage imod ham. Så jeg synes ikke, det var videre godt planlagt, siger Birthe Knudsen.

Personligt havde Birthe Knudsen håbet, at hun kunne vinke til ham, da han ankom, og helt optimalt ville hun gerne have trykket hans hånd.

Kun toppen af Obamas hoved

Birthe Knudsen er ikke alene med sin ærgrelse. Selvom Obama gav sig bedre tid til at vinke til den jublende folkemængde på vej ud fra SDU efter arrangementet, er flere tilskuere skuffede.

- Jeg synes, det var meget kort, man så ham. Jeg så måske toppen af hans hoved, fortæller Tine Søby, pædagogstuderende, Kolding.

Flere af de fremmødte havde stået klar i lang tid, før Obama ankom fredag formiddag, og nogle havde endda malet bannere, der bød Obama velkommen.

- Det er nok på grund af sikkerheden, men jeg synes bare, at når så mange er dukket op, så kunne han godt have brugt lidt længere tid på at hilse på os, siger Maja Blak, elev på IBC, Kolding.