Kristendemokraterne: - Bittert, vi ikke kom ind trods kanonvalg

191 stemmer manglede Kristendemokraterne for at komme i Folketinget. Det ærgrer Marianne Karlsmose, der var partiets spidskandidat i Sydjyllands Storkreds.

Tidligt på valgaftenen lå partiet over spærregrænsen. Og i lang tid så det ud til, at Kristian Andersen i Vestjyllands Storkreds kunne trække et kredsmandat og dermed hive Marianne Karlsmose fra Sydjyllands Storkreds med i Folketinget.

191 stemmer manglede Kristian Andersen dog i den sidste ende for at det lykkedes, og Kristendemokraterne har fortsat ikke opnået valg til Folketinget siden 2001.

- Det er en bitter udgang på et ellers kanonvalg for os. Vi var så tæt på - og så alligevel så langt fra, siger Marianne Karlsmose torsdag formiddag til TV SYD.

I Sydjyllands Storkreds fik Kristendemokraterne 9.511 stemmer, som er 2.2 procent af stemmerne.

- Det er jeg selvfølgelig glad for - men lige nu er det lidt svært at se, hvordan skal lykkes os at komme ind i Folketinget, når det ikke gik denne gang, hvor vi virkelig havde medvind, siger Marianne Karlsmose.

Hun kan nu koncentrere sig om sit politiske virke som medlem af regionsrådet i Region Midtjylland.