Blæsten fortsætter et døgn endnu - med risiko for vindstød af stormstyrke

Blæsten, der får kulden til at gå gennem marv og ben, vil fortsætte over den sydlige del af landet frem til søndag.

Den kraftige østenvind, som blæser ind over Danmark med kulingstyrke og vindstød af stormstyrke, og som får det at føles bidende koldt, ventes at fortsætte frem til lørdag aften, oplyser TV2s meteorolog Anders Brandt..

Det er et højtryk over Skandinavien og et lavtryk over Mellemeuropa, der lader iskold oprindelig sibirisk kulde blæse frem mod Danmark fra øst.

Resten af fredagen vil det i hele landet blæse med en hård vind til kuling, som ved Østersøen kan nå vindstød af stormstyrke.

I løbet af fredag aften og natten til lørdag aftager vinden en overgang, men i den sydlige del af landet vil den kraftige østenvind atter tiltage i løbet af lørdagen, så man igen kan få vindstød af stormstyrke ved Østersøen.

Med temperaturer omkring et par graders frost vil det med det blæsende vejr føles, som var temperaturen helt nede på -15 grader.

Først i løbet af natten til søndag ventes vinden at aftage i hele landet, og således venter der især langs kysterne ved Østersøen endnu lidt mere end et døgn med kraftig blæst fra øst.