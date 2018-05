Blæsten tvinger brandmænd på dupperne

Blæsten er taget til ud på lørdagen. Det får gløder fra branden på Randbøl Hede til at flyve omkring og besværliggøre efterslukningen.

Lørdagens blæst har gjort slukningsarbejdet på Randbøl Hede til en livlig affære. Utallige gange blussede ilden op igen, og gjorde efterslukningsarbejdet for de mange brandfolk på stedet noget besværlig. Ilden er dog under kontrol, understreger beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen, Trekantområdets Brandvæsen.

Branden opstod fredag og et større område er brændt, men ingen mennesker er kommet noget til.

Beredskabsdirektøren fortæller, at der rundt om i Trekantområdet har været tretten andre mindre brande, heraf to naturbrande, samtidigt med den store brand på Randbøl Hede. Myndighederne har derfor indført totalt afbrændingsforbud. Det betyder, at brug af åben ild er forbudt.

- Eneste undtagelse er, hvis man tænder op i sin egen grill hjemme i haven. Men så skal grillen stå på fast grund, siger Jarl Hansen.

I klippet øverst i artiklen gør han status over situationen på Randbøl Hede.

Lørdagens blæst gjorde efterslukningen på Randbøl Hede til en livlig affære. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD