Blans-borger: Uden købmanden er byen virkelig død

Borgerne i Blans skal samle mindst en halv million kroner ind, hvis det skal lykkes dem at holde liv i deres elskede købmand.

Hylderne er gabende tomme hos købmanden i Blans. Butikken har været lukket i over to måneder, fordi ejeren kom ud for en ulykke og stadig er indlagt på sygehuset. Nu er fremtiden usikker for den lille butik.

Fra 2006 til 2016 har over 300 dagligvarebutikker drejet nøglen om i de mindre byer, viser tal fra De Samvirkende Købmand. Den statistik vil borgerne i Blans ikke være en del af, og det har de tænkt sig at kæmpe hårdt for.

- En købmand i Blans er altafgørende, siger Gitte Marcussen, der er privat børnepasser.

Vores købmand har været samlingspunkt for hele byen. Og uden den er byen virkelig død. Gitte Marcussen, privat børnepasser.

2.500 kroner pr. husstand

Skal det lykkes for byen at genoplive butikken, skal der mindst en halv million kroner til. Det svarer til, at to ud af tre af husstandene i Blans skal købe en andel til 2.500 kroner. Det kræver altså, at hele byen er med i kampen. Derfor var første skridt et borgermøde torsdag aften, og her stod det klart, at opbakningen til den nye købmand er stor.

Til borgermødet var alle stole fyldte, og drømmene for købmanden var store. Købmanden skal nemlig ikke kun overleve, den skal også moderniseres. Flere af borgerne bød ind med forslag til forbedringer.

- Gulvet er ujævnt, og de ældre borgere på mødet gjorde opmærksom på, at det er en af de ting, vi er nødt til at ændre, fortæller initiativtager, Benny Christensen.

Også de lidt yngre borgere i Blans har ønsker til den nye butik.

- Et af succeskriterierne er, at vi får mere frugt og grønt og økologi, siger Benny Christensen.

Over alt forventning

Efter borgermødet er Benny Christensen optimistisk. Han tror på, at kassebåndet nok skal komme til at rulle igen i Blans.

- Inden for de første 24 timer har vi fået 70.000 kroner i tilkendegivelser. Det er gået over alt forventning i den rigtige retning, og det går hurtigt, fortæller Benny Christensen.