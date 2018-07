Blev lottomillionær i sommervarmen: Jeg køber is til alle kollegaerne

En kvinde sad på arbejdet, da hun fandt ud af, at hun var blevet millionær. I dag giver hun is til alle kollegaerne, men hun har også andre planer med gevinsten.

Ugen startede ekstra godt for en kvinde i 50'erne fra Kolding Kommune.

Mandag sad hun på sit arbejde og tjekkede sin mail. I indbakken var der en besked fra Danske Spil.

Hun havde vundet 6.000.050 kroner, stod der.

- Jeg synes, beløbet så mærkeligt ud. Ja, det hele så mærkeligt ud, og jeg måtte have en kollega til at læse mailen. Hun spærrede også lige øjnene op, men for at være sikker på at det var rigtigt, at jeg havde vundet, måtte jeg lige ringe ind til Danske Spil, fortæller den nyslåede lottomillionær i en pressemeddelelse.

Hun gik ud for at ringe op, mens kollegaerne stod indenfor og heppede. Det var ganske rigtigt, hun var blevet millionær.

Kollegaerne skal have is - manden skal have en motorcykel

Kvinden har lovet sin chef, at hun ikke siger op. Hun elsker sit job, og kollegaerne kommer da også til at nyde godt at gevinsten.

- Nej, vores hverdag fortsætter som hidtil. Men det giver jo en mulighed for at blive pensioneret lidt før, hvis man får brug for det. Men jeg elsker mit job. De har været så søde og glade på mine vegne, så i dag giver jeg is til alle, der er på arbejde, fortæller hun.

Pengene skal dog ikke kun gå til is, hun har også andre planer med gevinsten.

- Drømmen har altid været en Volvo XC 90, men den kan ikke være garagen. Så jeg køber nok en XC 60 i stedet for. Og min mand vil gerne have en motorcykel. Derudover skal haven shines op, og vi skal forkæle børn, svigerbørn og børnebørn. Jeg tror blandt andet, vi skal ud at rejse sammen. Det er jo så dejligt, at man nu har mulighed for at invitere dem med på en længere tur.

Det er kun de nærmeste venner og kvindens kollegaer, der kender til hendes gevinst. Hun vil gerne overbringe nyheden personligt til børn, bonusbørn og søstre, men de er enten ude at rejse eller langt væk lige nu.

