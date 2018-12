Blev luciaoptoget i Kolding Danmarks længste?

​​​​​​​Luciadag bliver fejret landet over – også i Kolding, hvor storcenteret, Radio Skala FM og de fremmødte forsøgte at slå den uofficielle danmarksrekord med det længste luciaoptog.

Brugte brude- og konfirmationskjoler, der har været gemt væk bagerst i skabet, fik i dag lov til at komme frem fra skjul og ud på Store Torv i Kolding Storcenter.

Mor og datter, veninder og børnefamilier med bedsteforældre mødte op for at gå i takt til ’Santa Lucia’ gennem Orange Gade, Grøn Gade og Biografgade i centeret. Men hvor mange fremmødte, der var, vender vi tilbage til.

Skulle opfylde en pigedrøm

Den nuværende rekord tilhører efter sigende Randers, der gik et luciaoptog med 248 deltagere. Den ville Radio Skala FM forsøge at slå ved arrangementet, der var med åben invitation.

Men idéen begyndte faktisk med et helt andet udgangspunkt. Radioværten Louise Lund fortalte sidste år, at hun aldrig havde været luciabrud – det ville hendes kollega Kenneth Jonassen gerne ændre:

- Det, synes jeg, var synd for hende, og hun skulle have chancen for det, fortæller Kenneth til TV SYD.

Men det skulle være større, end kun Louise med lys i håret, og derfor satte de sig et mål:

- Vi blev enige om, at vi om et år ville se, om vi kunne lave Danmarks længste luciaoptog.

I mandags tog radioværterne idéen op igen, Kolding Storcenter meldte sig på banen med gangarealer, og så var arrangementet skudt i gang.

Det var en smilende luciabrud, der førte det lange optog frem. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Samling med venner og familie

Blandt de mange fremmødte var 13-årige Jasmin Rasmussen iført sin mors konfirmationskjole. De var sammen med lillesøster kørt fra Vejen for at mødes med nogle familievenner til optoget. Det var netop samlingen af familie og venner, Jasmin nød:

- Man bliver bragt meget tættere, og det synes jeg er meget hyggeligt, fortæller hun.

Udover Jasmin og hendes familie deltog Koldings borgmester Jørn Pedersen og 506 andre i luciaoptoget – 264 flere end den hidtidige rekord fra Randers.

- Jeg var i tvivl om, om vi midt i december, hvor vi har så travlt, virkelig kunne få over 248 med, indrømmer Kenneth.

Men der kom flere end de 248 mennesker, og det varmer hos arrangøren:

- Jeg er enormt rørt over, at vi er mere end 500 børn og voksne, der er med i det her. Det synes jeg er helt fantastisk.

Ingen første plads

MEN! Selvom optoget i Kolding Storcenter blev dobbelt så stort som den uoficielle danmarksrekord, så er det ikke Radio Skala FM, der fik arrangeret dagens længste luciaoptog.

I Ringe på Midtfyn forsøgte man også at slå rekorden og her nåede man ifølge TV 2 Fyn op på cirka 1.200 deltagere.

Uanset var der glæde på Store Torv i Kolding Storcenter, for målet blev nået, og Louise fik lov at være luciabrud.