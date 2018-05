Blind med eget firma: Christel håber, at andre vil gøre som hende

Christel Sonne, der har været selvstændig i 24 år, er en af de få blinde, der har fundet sin plads på arbejdsmarkedet.

Sønnens trøje med de farvestrålende teletubbier er det sidste Christel Sonne så, inden den sidste rest af hendes syn forsvandt.

Men handicappet har aldrig slået hende ud. Det har i stedet været med til at udvikle en vilje, der gør, at hun kan klare sig selv.

- Førhen når folk sagde, det kan du ikke, så sagde jeg, jeg skal sateme vise dig, at jeg kan, siger Christel Sonne til TV SYD.

I dag arbejder hun som psykoterapeut i Kolding. Men Christel Sonne er også foredragsholder og forfatter. Hun inspirerer andre blinde, der har svært ved at finde en vej ind på arbejdsmarkedet.

For hende gælder det om at fortælle, at blinde kan mere, end de selv tror.

- Det handler om, hvad det er for en attitude, vi møder det her med. Det tror jeg er mit primære fingeraftryk. Uanset hvad kan vi mere, end vi tror, siger hun.

Blandt blinde er der forholdsvis mange, der har valgt at være selvstændige. Men det er faktisk svært for mange af de godt 15.000 blinde eller stærkt svagseende i den arbejdsdygtige alder at finde en plads på arbejdsmarkedet.

I dag er under 20 procent i arbejde, viser en rapport fra Forsknings- og analysecenteret Viden til Velfærd.

Ifølge en rapport fra Aalborg Universitet skyldes det blandt andet, at mange blinde opgiver at tage en uddannelse. Samtidig savner mange arbejdsgivere mere rådgivning.

Christel Sonne har nu været selvstændig i 24 år. Hun mener, det kunne være en del af løsningen for at få flere synshandicappede i arbejde, hvis flere gjorde som hende.

- Jeg løfter nogen hver eneste dag. Jeg tænder lys hver dag - og det er fedt, når man ikke kan se, siger hun.